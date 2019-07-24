Сбежим в Баку: Киркоров кушал кутабы на улице Магомаева и искал ковер-самолет для детей — ФОТОРЕПОРТАЖ

Филипп Киркоров совершил большой променад по Ичери шехер.
Как сообщает #, поп-короля сопровождала толпа поклонников и журналисты,  снимавшие на камеры каждый шаг артиста.
Прогулка удалась на славу: прохожие признавались Филлипу Киркорову в любви, продавцы дарили сувениры, а владельцы ресторанов наперебой приглашали звезду заглянуть на ужин.
В итоге певец отведал кутабы на улице М.Магомаева, и назвал этот момент «историческим».
Дети Киркорова — Алла — Виктория и Мартин выбрали в подарок лампу Алладина и повсюду искали «ковер — самолет».
«Люблю Баку! Спасибо за ваши теплые сердца», — сказал артист.

 

 

| 2019-07-24T21:45:00+00:00 24 июля 2019, 21:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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