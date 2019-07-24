Сбежим в Баку: Киркоров кушал кутабы на улице Магомаева и искал ковер-самолет для детей — ФОТОРЕПОРТАЖ

Филипп Киркоров совершил большой променад по Ичери шехер.

Как сообщает #, поп-короля сопровождала толпа поклонников и журналисты, снимавшие на камеры каждый шаг артиста.

Прогулка удалась на славу: прохожие признавались Филлипу Киркорову в любви, продавцы дарили сувениры, а владельцы ресторанов наперебой приглашали звезду заглянуть на ужин.

В итоге певец отведал кутабы на улице М.Магомаева, и назвал этот момент «историческим».

Дети Киркорова — Алла — Виктория и Мартин выбрали в подарок лампу Алладина и повсюду искали «ковер — самолет».

«Люблю Баку! Спасибо за ваши теплые сердца», — сказал артист.