Саудовское управление по рынку капитала одобрило IPO Saudi Aramco

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил публичное предложение акций государственной Saudi Aramco, проспект эмиссии компании будет опубликован до начала сбора заявок, сообщается в заявлении госоргана.
«Проспект будет включать всю необходимую для принятия решения инвесторов информацию, включая финансовые аспекты», — говорится в сообщении CMA. В нем не указывается ни количество акций, которое может быть предложено, ни срок начала сбора заявок, ни площадка размещения. Разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи, отмечается в сообщении.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение может начаться 4 декабря.
Ранее агентство Reuters информировало, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал согласие на IPO Saudi Aramco и сделает соответствующее заявление в воскресенье, 3 ноября.(ТАСС)