Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов

Изменения в законодательстве Саудовской Аравии, благодаря которым женщина может получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, вступили в силу во вторник, сообщило Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в МВД.
В начале августа власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет без согласия опекунов мужского пола получать паспорт для выезда за границу и отправляться в путешествие. Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, сможет получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.
«Паспортная служба и их отделения во всех провинциях королевства начали реализацию поправок, изложенных в королевском указе», — отметил источник.
Поправки также предусматривают наделение женщин правом регистрировать рождение детей, брак или развод, а также выступать в роли опекуна для несовершеннолетних детей.(РИА Новости)