Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов

В начале августа власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет без согласия опекунов мужского пола получать паспорт для выезда за границу и отправляться в путешествие. Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, сможет получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.