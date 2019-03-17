Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

По его словам, Саудовская Аравия позитивно смотрит на сотрудничество с Россией, страны предпринимают правильные совместные шаги для стабилизации рынка.

«Россия — значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает значительное место в космической отрасли и так далее. Мы сидим за одним круглым столом с Россией и другими производителями, обсуждая, как стабилизировать глобальный рынок нефти», — сказал аль-Фалих.

В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России. Они, в частности, предусматривают санкции в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные СПГ-проекты, расположенные за пределами страны, а также в отношении инвестиций в энергетические проекты за пределами России стоимостью более 250 миллионов долларов, поддерживаемые государственными компаниями.