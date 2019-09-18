Саудовский министр объявил, что поставки нефти вернулись на прежний уровень

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на саудовские нефтяные ресурсы поставки нефти вернулись на прежний уровень.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
«Поставки нефти возвращаются на тот уровень, который был до 4.33 утра субботы», — заявил Аль Сауд в ходе пресс-конференции, которую транслирует телеканал Al-Arabiya.(РИА Новости)
| 2019-09-17T22:35:30+00:00 18 сентября 2019, 05:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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