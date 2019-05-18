Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

Собеседник агентства заявил, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения «террористов-хуситов» на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. Спецслужбы США полагают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них, передает РИА Новости.