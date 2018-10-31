Саудовский генпрокурор отказался сообщить, где находится тело Кашикчи

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить турецким коллегам, где находится тело убитого оппозиционного журналиста Джамаля Кашикчи. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в среду газета Hurriyet cо ссылкой на источники в правительстве.

Ранее аль-Муаджиб, который прибыл в Турцию в рамках расследования гибели Кашикчи, дважды провел переговоры с прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, после чего осмотрел саудовское генконсульство в Стамбуле, где был убит журналист.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно призывал власти Саудовской Аравии раскрыть информацию о местонахождении тела Хашукджи. По данным источника газеты, аль-Муаджиб отказался проинформировать турецкую сторону не только о местонахождении тела, но и об имени сообщника убийц Кашикчи, живущего в Турции и оказавшего им помощь в сокрытии следов преступления.

«Почему саудовский прокурор скрыл от турецких коллег информацию о местонахождении тела? Потому что он, возможно, посетил Турцию не для того, чтобы раскрыть дело об убийстве, а чтобы спасти наследного принца (Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда) «, — пишет газета.

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