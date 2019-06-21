Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена дрон

Силы ПВО Саудовской Аравии в четверг вечером сбили беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения «Ансар Алла» (хуситами) для подрыва объектов на территории граничащей с Йеменом провинцией Джизан, сообщил официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики Саудовскому агентству новостей SPA, передает РИА Новости.
«Преступная организация хуситов попыталась нанести удар по гражданским объектам, повторяя отчаянные и бесплодные попытки. Силы ПВО королевства смогли отразить атаку и сбить беспилотник, направленный поддерживаемыми Ираном хуситами в сторону Джизана», — заявил ат-Турки.