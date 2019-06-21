Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена дрон

Силы ПВО Саудовской Аравии в четверг вечером сбили беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения «Ансар Алла» (хуситами) для подрыва объектов на территории граничащей с Йеменом провинцией Джизан, сообщил официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики Саудовскому агентству новостей SPA, передает РИА Новости.
«Преступная организация хуситов попыталась нанести удар по гражданским объектам, повторяя отчаянные и бесплодные попытки. Силы ПВО королевства смогли отразить атаку и сбить беспилотник, направленный поддерживаемыми Ираном хуситами в сторону Джизана», — заявил ат-Турки.
| 2019-06-21T00:31:30+00:00 21 июня 2019, 05:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss