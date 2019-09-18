Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море

Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Район действия «Международной структуры по безопасности на море» охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США.

«Цель этого международного альянса – защищать торговые суда путем обеспечения безопасности плавания, гарантировать морское судоходство и (функционирование – ред.) международной торговли, а также защищать интересы стран-членов альянса для усиления безопасности и сохранности торговых судов, проходящих через проливы», — сообщило агентство.