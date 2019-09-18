Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны.
Район действия «Международной структуры по безопасности на море» охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США.
«Цель этого международного альянса – защищать торговые суда путем обеспечения безопасности плавания, гарантировать морское судоходство и (функционирование – ред.) международной торговли, а также защищать интересы стран-членов альянса для усиления безопасности и сохранности торговых судов, проходящих через проливы», — сообщило агентство.
При этом для Саудовской Аравии в данном случае целью стала «поддержка и сдерживание угроз в адрес морского судоходства и общемировой торговли». Кроме того, саудовская сторона стремится обеспечить «глобальную энергетическую безопасность» и «непрерывный приток энергоносителей в мировую экономику».(РИА Новости)