Саудовская Аравия раскритиковала признание Голан территорией Израиля

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт также обрушился с критикой в адрес администрации США из-за ее решения признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Голаны являются оккупированной сирийской территорией в соответствии с международными резолюциями», — сказал он на открытии саммита ЛАГ в Тунисе.

«Решение США нарушает все международные нормы, а израильская оккупация стремится постепенно отхватывать себе больше арабских земель», — сказал Абу аль-Гейт. По его словам, данным шагом Вашингтон только «поощряет заносчивость» Израиля, подталкивая его к такой незаконной практике.