Саудовская Аравия раскритиковала признание Голан территорией Израиля

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выступил против признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые были аннексированы в Сирии, сообщает Reuters.
Во время саммита арабских государств в Тунисе король саудитов заявил, что «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Отмечается, что Салман также подтвердил позицию Саудовской Аравии в поддержку образования палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт также обрушился с критикой в адрес администрации США из-за ее решения признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
«Голаны являются оккупированной сирийской территорией в соответствии с международными резолюциями», — сказал он на открытии саммита ЛАГ в Тунисе.
«Решение США нарушает все международные нормы, а израильская оккупация стремится постепенно отхватывать себе больше арабских земель», — сказал Абу аль-Гейт. По его словам, данным шагом Вашингтон только «поощряет заносчивость» Израиля, подталкивая его к такой незаконной практике.
Напомним, 25 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.