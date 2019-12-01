Саудовская Аравия призвала бороться за права женщин

Возглавившая G20 с 1 декабря Саудовская Аравия назвала приоритетами своей работы борьбу с изменениями климата и защиту прав женщин. Об этом со ссылкой на сообщение правительства королевства пишет Deutsche Welle.

Эр-Рияд пообещал бороться за то, чтобы «все люди — прежде всего женщины и молодежь — смогли бы жить, работать и быть успешными».

Саудовская Аравия сменила на посту председателя G20 Японию. Следующий саммит «двадцатки» состоится 21-22 ноября на территории королевства. Это будет первая подобная встреча в арабском мире.

Королевство считается одним из последних государств в мире по равенству полов. Наследный принц Мохаммед ибн Салман провозгласил курс на модернизацию саудовского общества, но для принятия многих решений женщинам по-прежнему нужно одобрение опекунов-мужчин. В том числе они не имеют право самостоятельно покидать королевство.