Саудовская Аравия приступает к производству реактивных учебно-тренировочных самолетов

Правительство Саудовской Аравии во вторник одобрило создание центра военной авиации и запуск производства реактивных учебно-тренировочных самолетов Hawker, сообщило саудовское агентство новостей SPA по итогам еженедельного заседания кабинета министров, передает РИА Новости.

По информации агентства, наследный принц министр обороны Мухаммед бен Салман заложил первый камень в основание центра военной авиации и запустил производство отдельных деталей для учебно-тренировочного самолета Hawker, который частично будет собираться в королевстве.

«Правительство поддерживает стремление королевства к созданию национальной военной промышленности и поддержке национальной экономики в рамках амбициозного плана развития королевства до 2030 года», — говорится в заявлении правительства.

В марте командующий ВВС Саудовской Аравии Турки бен Бандар бен Абдель Азиз объявил, что Соединенные Штаты планируют создать центр военной авиации в Восточной провинции королевства, аналогичный тому, что сейчас находится на авиабазе Неллис в США.

В заявлении для СМИ командующий ВВС Саудовской Аравии заявил, что «королевство планирует создать центр в рамках программы развития военно-воздушных сил, который будет формировать квалифицированные кадры, а также тестировать системы, аналогичные современным боевым системам, позволяющие проводить в ближайшем будущем обучение авиационного и технического экипажей».