Саудовская Аравия приостановила добычу нефти

Из-за атаки беспилотников на нефтяные объекты, принадлежащие компании Saudi Aramco, в Саудовской Аравии временно приостановлена добыча нефти. Как сообщает агентство SPA, решение принято министром энергетики королевства, принцем Абдельазизом бен Салманом.

Отмечается, что потери будут компенсированы из резервных хранилищ НПЗ.

По словам саудовского министра, по предварительным данным, взрывы привели к тому, что ежесуточная добыча нефти сократилась на 5,7 миллиона баррелей (почти 50 процентов ежесуточной добычи нефти компании). Он также отметил, что атака привела к прекращению ежесуточной добычи попутного нефтяного газа (ПНГ). Это приведет к сокращению поставок этана и других видов природного газа примерно на 50 процентов, передает Anadolu.