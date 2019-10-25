Саудовская Аравия примет участие в крупнейших учениях под командованием США

«Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии примут участие в крупнейших военно-морских учениях в мире, это международные учения, организованные Центральным командованием вооруженных сил США — IMX 19 на севере Персидского залива, в Оманском заливе, в Аравийском море, возле побережья Джибути и в Акабском заливе в период с 25 октября по 15 ноября с участием 56 стран и шести международных организаций», — говорится в заявлении саудовского минобороны.