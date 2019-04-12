Саудовская Аравия предлагала оплатить захват столицы Ливии

Саудовская Аравия предлагала ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару финансовую помощь для операции по захвату столицы Ливии Триполи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саудовские источники.

По их данным, Эр-Рияд обещал выделить десятки миллионов долларов. Предложение поступило Хафтару во время его визита в Саудовскую Аравию незадолго до того, как он дал своим войскам приказ начать наступление на Триполи. Отмечается, что это была лишь одна из множества встреч фельдмаршала с высокопоставленными чиновниками из других стран.

The Wall Street Journal пишет, что Хафтар принял предложение, передает «Интерфакс». «Мы были достаточно щедры», — рассказал собеседник газеты.

Как в свою очередь отметил эксперт из Германского института по международным делам и делам безопасности Вольфрам Лачер, фельдмаршал без иностранной поддержки, которую ему удалось получить, «не был бы сейчас активным игроком».