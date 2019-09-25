Саудовская Аравия ответит на атаку после установления места запуска ракет

Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что пока нет точных данных о запуске ракет, которые атаковали саудовские НПЗ, однако в королевстве уверены, что это был Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы верим, что Иран несет ответственность за атаку, потому что вооружение иранское», — сказал он.

Также Джубейр отметил, что нападение было совершено не с юга, а с севера, исходя из дальности вооружения.

Он сказал, что сейчас выясняется точное место запуска ракет, после чего Саудовская Аравия выступит с заявлением, в котором «возложит вину» за атаку.

Госминистр добавил, что все ответные шаги будут осуществляться после завершения расследования.

| 2019-09-24T23:06:38+00:00 25 сентября 2019, 06:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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