Саудовская Аравия ответит на атаку после установления места запуска ракет

Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что пока нет точных данных о запуске ракет, которые атаковали саудовские НПЗ, однако в королевстве уверены, что это был Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы верим, что Иран несет ответственность за атаку, потому что вооружение иранское», — сказал он.

Также Джубейр отметил, что нападение было совершено не с юга, а с севера, исходя из дальности вооружения.

Он сказал, что сейчас выясняется точное место запуска ракет, после чего Саудовская Аравия выступит с заявлением, в котором «возложит вину» за атаку.

Госминистр добавил, что все ответные шаги будут осуществляться после завершения расследования.