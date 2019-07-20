Саудовская Аравия отпустила иранский танкер

Власти Саудовской Аравии дали разрешение на возвращение в Иран танкера Happiness I. Судно с мая 2019 года находилось в порту Джидды, куда зашло по техническим причинам, из-за неурегулированных финансовых вопросов.

По данным Национальной иранской танкерной компании (NITC), все счета за ремонт и издержки по содержанию танкера были оплачены вовремя.

Вместе с Happiness I на родину возвращается вся команда судна, а также два иранских катера, которые были направлены в Джидду в июне для сопровождения танкера, передает ТАСС.

| 2019-07-20T23:23:42+00:00 20 июля 2019, 23:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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