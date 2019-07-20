Саудовская Аравия отпустила иранский танкер

Власти Саудовской Аравии дали разрешение на возвращение в Иран танкера Happiness I. Судно с мая 2019 года находилось в порту Джидды, куда зашло по техническим причинам, из-за неурегулированных финансовых вопросов.

По данным Национальной иранской танкерной компании (NITC), все счета за ремонт и издержки по содержанию танкера были оплачены вовремя.

Вместе с Happiness I на родину возвращается вся команда судна, а также два иранских катера, которые были направлены в Джидду в июне для сопровождения танкера, передает ТАСС.