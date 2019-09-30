Саудовская Аравия отправила послание Роухани через третью страну

Президент Ирана Хасан Роухани получил послание из Саудовской Аравии, переданное через третью страну. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

«Информация том, что Роухани получил послание от Саудовской Аравии через представителя другой страны, верна», — цитирует Рабии пресс-служба МИД Ирана. По его словам, «если Эр-Рияд готов к изменениям своей политики, то Иран приветствует это».

Он не уточнил, что конкретно содержалось в послании и представители какой страны участвовали в его передаче.(ТАСС)

| 2019-09-30T15:46:39+00:00 30 сентября 2019, 18:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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