Саудовская Аравия отправила послание Роухани через третью страну

Президент Ирана Хасан Роухани получил послание из Саудовской Аравии, переданное через третью страну. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

«Информация том, что Роухани получил послание от Саудовской Аравии через представителя другой страны, верна», — цитирует Рабии пресс-служба МИД Ирана. По его словам, «если Эр-Рияд готов к изменениям своей политики, то Иран приветствует это».

Он не уточнил, что конкретно содержалось в послании и представители какой страны участвовали в его передаче.(ТАСС)