Саудовская Аравия обещает начать выдачу туристических виз 27 сентября

Саудовская Аравия планирует начать выдачу туристических виз иностранцам 27 сентября. Как сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, туристы смогут приобрести визу по прилету в королевство или заранее заполнить электронную форму, передает ТАСС.

Визы, как указывается, будут выдаваться гражданам 51 государства сроком на 90 дней, ее стоимость составит $118, включая обязательную медицинскую страховку. Саудовские власти обещают, что процесс оформления виз в режиме онлайн займет всего несколько минут и иностранцам не потребуется больше обращаться для этого в посольство.

О планах начать выдачу туристических виз в королевстве объявили еще в конце 2017 года и обещали запустить процесс в 2018 году. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.

Сейчас власти королевства делают ставку на развитие туристической отрасли. По оценкам специалистов, турсектор будет способствовать диверсификации экономики и уменьшению ее зависимости от экспорта энергоресурсов. Королевство планирует к 2030 году выйти на уровень 30 млн приезжих в год. Сейчас эта цифра составляет 16 млн человек, при этом туристов среди них нет, но уже в ближайшее время Саудовская Аравия рассчитывает получать ежегодно $47 млрд доходов от туризма.

В рамках развития этой отрасли ведется строительство крупного тематического парка «Киддия», который расположится в часе езды от Эр-Рияда и будет рассчитан на 1,5 млн посетителей ежегодно. Первая фаза проекта должна быть введена в строй в 2022 году. Кроме того, в апреле 2019 года наследный принц Мухаммед бен Сальман объявил о запуске туристического проекта на территории древнего города-оазиса Эль-Уля.