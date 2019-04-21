Саудовская Аравия и ОАЭ выделят Судану три миллиарда долларов

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия окажут Судану помощь на общую сумму в 3 миллиарда долларов, сообщает эмиратское информагентство BAM.
«В поддержку братскому Судану и его народу ОАЭ и Саудовская Аравия объявляют о совместном пакете помощи Судану общей суммой в 3 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
Ожидается, что 500 миллионов долларов будут использованы для поддержки суданской нацвалюты и Центробанка Судана, остальная сумма будет предоставлена в виде неотложной помощи суданскому народу (продукты питания, лекарства, нефтепродукты), передает ria.ru.
В Судане 11 апреля на фоне народных протестов произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, руководство страной взяла на себя армия, создавшая специальный переходный военный совет. Однако народные протесты в Судане не утихают — протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.