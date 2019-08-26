Саудовская Аравия и ОАЭ создали комитет для стабилизации на юге Йемена

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня в южном Йемене, передает саудовское агентство новостей SPA.
Ранее появлялись сообщения о том, что эти две страны поддерживают противостоящие друг другу стороны в конфликте на юге Йемена: Саудовская Аравия — йеменское правительство Хади, ОАЭ — южных сепаратистов.
Официальный представитель арабской коалиции под саудовским руководством Турки аль-Малики заявил, что сформированный объединенный комитет Саудовской Аравии и ОАЭ начинает работу в понедельник.
Комитет будет заниматься стабилизацией прекращения огня в двух из семи южных провинций Йемена — в Шабве и в Абьяне. Также ставится задача завершить усилия по урегулированию ситуации в провинции Аден.
Аль-Малики также призвал все стороны уважать национальные интересы Йемена.
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден.
В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена. 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены. Затем сепаратисты захватили позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности в Абьяне. Сторонники Хади заявили, что сепаратистам помогают ОАЭ. (РИА НОвости)