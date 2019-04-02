Сатирик из Германии подал в суд на Меркель

Немецкий журналист и сатирик Ян Бёмерман подал судебный иск против канцлера ФРГ Ангелы Меркель за ее критические замечания о стихотворении Бёмермана, высмеивающем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Иск будет рассматриваться 16 апреля в административном суде Берлина, подтвердил представитель суда во вторник, 2 апреля, сообщение газеты Der Tagesspiegel.

Формально иск направлен против ведомства федерального канцлера и состоит из двух частей. В основной Ян Бёмерман добивается, чтобы канцлеру запретили публично повторять, что его стихотворение «намеренно оскорбительное». Если это требование будет отклонено, сатирик намерен в дополнительном ходатайстве настаивать на том, чтобы суд признал противоправной оценку, изложенную от имени Меркель пресс-секретарем правительства страны Штеффеном Зайбертом.