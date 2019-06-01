Сарри покинет Челси

Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Челси». Итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с английским клубом и будет доступен для работы в «Ювентусе», который ищет нового тренера после ухода Массимилиано Аллегри. Агент 60-летнего специалиста Фали Рамадани встретился в Лондоне с руководством «Челси», английская сторона выразила готовность отпустить Сарри.

Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла. У Педуллы хорошие отношения с Сарри, ранее он писал о переходе тренера из «Наполи» в «Челси».

По информации Джанлуки Ди Марцио, сегодня Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. Он дал понять, что хочет вернуться в Италию.

В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством итальянского специалиста, работавшего с командой первый год. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место.

| 2019-06-01T12:39:32+00:00 1 июня 2019, 14:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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