Сарри покинет Челси

Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Челси». Итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с английским клубом и будет доступен для работы в «Ювентусе», который ищет нового тренера после ухода Массимилиано Аллегри. Агент 60-летнего специалиста Фали Рамадани встретился в Лондоне с руководством «Челси», английская сторона выразила готовность отпустить Сарри.

Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла. У Педуллы хорошие отношения с Сарри, ранее он писал о переходе тренера из «Наполи» в «Челси».

По информации Джанлуки Ди Марцио, сегодня Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. Он дал понять, что хочет вернуться в Италию.

В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством итальянского специалиста, работавшего с командой первый год. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место.