Саррадж представил инициативу по выходу Ливии из кризиса

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж представил инициативу по выходу Ливии из кризиса, в частности предложение по выработке «дорожной карты» по предстоящим выборам в стране, об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я представляю инициативу, содержащуюся в созыве межливийской конференции в координации с миссией ООН (по Ливии – ред.), представляющей национальные силы и составные части ливийского народа. В ходе конференции будет достигнуто соглашение о «дорожной карте» для следующего этапа и установлении соответствующей конституционной базы для проведения президентских и парламентских выборов до конца 2019 года», — заявил Саррадж в ходе выступления в воскресенье.

Кроме того, Саррадж призвал международное сообщество поддержать инициативу и начать международное расследование «военных преступлений» и «преступлений против человечности», совершенных во время «нападения» на ливийскую столицу и другие города.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее «освобождения от террористов». Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.