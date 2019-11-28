Экс-президент Франции Николя Саркози заявил об упадке Запада. Видео с его выступлением в Университете Франсиско де Витория в Мадриде опубликовано на сайте газеты Mundo.
«На протяжении веков мировая ось проходила на западе, и сегодня она сместилась на восток. Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины», — сказал политик.
По его мнению, кризис Евросоюза вызван устаревшими идеями. Так, отметил экс-президент, не может быть единой Европы из 27 стран. Вместо этого он видит «четыре Европы»: Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому призывает отказаться от старых концепций и думать о «будущих Европах». Эта ситуация, подчеркнул Саркози, привела, в частности, к Brexit, который он назвал «безумием, драмой и историческим противоречием».