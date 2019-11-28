Саркози заявил об упадке Запада

«На протяжении веков мировая ось проходила на западе, и сегодня она сместилась на восток. Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины», — сказал политик.