Саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет обнаружили в Египте

Археологи обнаружили саркофаг с мумиями в ходе раскопок на древнем кладбище в Египте. Об этом сообщили в министерстве по делам древностей.

Находка была сделана в 100 км от Каира, сообщает телеканал «360». Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет. По мнению ученых, находящиеся под слоем песка гробницы, а также другие артефакты принадлежат к пятой династии фараонов и, скорее всего, связаны с городом Атрибис, который был столицей одного из номов Нижнего Египта, пишет «Ридус».

Обе мумии были внутри известнякового саркофага. В нем же специалисты обнаружили золотые украшения и несколько статуй. Саркофаг и мумии доставили в музей Кафр-эш-Шейха для проведения реставрационных работ и защиты от дальнейшего разрушения. По словам руководителя раскопок и главы Высшего совета по делам древностей Мустафы аль-Вазири, мумии находится в крайне плохом состоянии, сообщает RT.

В феврале в 300 км от Каира ученые нашли захоронения с 40 мумиями, 10 из которых — детские.