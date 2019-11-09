Саперы проверяют вокзал в Минске

Саперно-пиротехнические группы обследуют три крупных торговых центра в Минске и Центральный железнодорожный вокзал белорусской столицы, проводится эвакуация людей. Об этом, как передает ТАСС, сообщает в субботу пресс-служба МВД Белaруси.

«Сегодня около 19.00 на электронную почту кол-центра Могилевского отделения Белaрусcкой железной дороги поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры «Замок», «Дана Молл», «Галилео», а также Центральный железнодорожный вокзал.

Саперно-пиротехнические группы проводят обследование указанных объектов на наличие опасных предметов», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что «в целях соблюдения мер безопасности сотрудниками милиции будут предприняты меры к эвакуации граждан».

МВД также призывает граждан не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов.

| 2019-11-09T23:35:51+00:00 10 ноября 2019, 02:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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