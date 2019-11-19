Санкции в отношении РФ могут оставить астронавтов из США без МКС

Астронавтов США могут не пустить на МКС из-за антироссийских санкций. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В опубликованной в издании статье отмечают, что США платят большую цену за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС.

Как уточняется, в 2020 году на российском корабле не предусмотрены места для американских астронавтов.

Автор материала считает, что для решения данной проблемы нужно устроить переговоры с Россией.

При этом NASA запрещено заключать с Москвой такого рода соглашения из-за ранее введенных антироссийских санкций.(Газета.Ru)

| 2019-11-19T10:13:33+00:00 19 ноября 2019, 13:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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