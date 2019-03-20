Санкции ухудшают экономическую ситуацию в Венесуэле, заявил комиссар ООН

Санкции США в отношении Венесуэлы могут ухудшать экономическую ситуацию в стране и привести к негативным последствиям для прав венесуэльских граждан, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя в среду обновленный доклад о ситуации в Венесуэле.
«И хотя этот распространяющийся разрушительный экономический кризис начался до того, как были введены первые экономические санкции в 2017 году, я озабочена тем, что недавние санкции в отношении финансовых потоков, связанных с продажей венесуэльской нефти в США, могут вносить свой вклад в ухудшение экономического кризиса, с возможными последствиями для основных прав людей и их благосостояния», — сказала она.
Дополнительным негативным фактором для ситуации в Венесуэле стал недавний блэкаут и проблемы с электричеством по всей стране, который отразился на доступе людей к воде, продовольствию и медицинской помощи.
По мнению Бачелет, тяжелые последствия нынешнего кризиса для основных прав человека в Венесуэле являются также дестабилизирующим факторов в регионе.
В тоже время, глава УВКПЧ ООН расценила как позитивный шаг тот факт, что техническую команду ее офиса пустили в Венесуэлу. По ее словам, это может привести в будущем к получению постоянного доступа в страну для экспертов УВКПЧ ООН. Бачелет рассчитывает, что ее сотрудникам будет предоставлен полный и беспрепятственный доступ, а людей, с которыми они будут общаться, власти не будут преследовать.