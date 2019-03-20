Санкции ухудшают экономическую ситуацию в Венесуэле, заявил комиссар ООН

Дополнительным негативным фактором для ситуации в Венесуэле стал недавний блэкаут и проблемы с электричеством по всей стране, который отразился на доступе людей к воде, продовольствию и медицинской помощи.

В тоже время, глава УВКПЧ ООН расценила как позитивный шаг тот факт, что техническую команду ее офиса пустили в Венесуэлу. По ее словам, это может привести в будущем к получению постоянного доступа в страну для экспертов УВКПЧ ООН. Бачелет рассчитывает, что ее сотрудникам будет предоставлен полный и беспрепятственный доступ, а людей, с которыми они будут общаться, власти не будут преследовать.