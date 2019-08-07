Санкции США против Венесуэлы не будут поддержаны Евросоюзом

Евросоюз не намерен поддерживать односторонние ограничительные меры США против Венесуэлы. Об этом заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Карлос Руис де Гордехуэла, сообщает ТАСС.

«По санкциям США наша позиция остается предельно четкой. Обычно мы это не комментируем, но мы всегда выступаем против экстерриториального применения односторонних мер», — заявил он. Представитель ЕК также отметил, что уже действующие санкции ЕС против Венесуэлы носят направленный характер и касаются только персональных ограничений против ряда представителей руководства страны. По его словам, ЕС может сократить или расширить свой черный список против Венесуэлы в зависимости от развития политической ситуации, однако не намерен вводить никаких санкционных мер, которые могут ухудшить положение населения.