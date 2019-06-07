Санкции США против Ирана открывают дорогу азербайджанскому карбамиду

Стартовали первые отгрузки азербайджанского карбамида навалом с завода SOCAR Carbamid. Незаменимое в сельском хозяйстве азотистое удобрение загружается в самосвалы на заводе и транспортируется в Говсанский международный порт для дальнейшей перегрузки на судна.

В первых числах текущего месяца из упомянутого порта отчалили два судна Phobus и Coral с первым азербайджанским карбамидом, вывозимым на экспорт. Управление SOCAR Marketing and Operations совместно с компанией Caspian EPC Company, являющиеся авторами идеи проекта транспортировки, регулируют и контролируют процессы по всей логистической цепочке, а покупателями первых партий отечественного карбамида стала швейцарская трейдинговая и логистическая компания «Интеграл Петролеум», активно функционирующая на рынках стран Кавказско-Каспийского региона, Центральной Азии и Центральной Америки.

Сообщается, что в проекте транспортировки также приняли участие компании Global Transport Partners Company, являющаяся оператором Говсанского международного порта, а также SGS, которая является сюрвейской компанией между «SOCAR» и «Интеграл Петролеум». В свою очередь компания «166 Yükdaşıma və Logistika» предоставила самосвалы для бесперебойной транспортировки и перегрузки карбамида.

По мнению экономистов, вложенные в проект средства оправдаются уже в краткосрочной перспективе, поскольку с началом работы этого предприятия наша страна не только покроет внутренний спрос, отказавшись от дорогостоящего импорта карбомидных удобрений, но и начнет поставки этой продукции в зарубежные страны — Турцию, Украину и Восточную Европу.

Экспортным возможностям предприятия благоприятствует ситуация на мировом рынке, в том числе связанная с ограничением экспорта карбамидных удобрений из Ирана в результате санкций США, что освободило турецкий рынок для продукции местного производство. А ведь Иран еще в недавнем прошлом считался важнейшим игроком на этом рынке. Ежегодное производство аммиака в этой стране составляет 5,2 млн. тонн, а карбамида – 6,7 млн. тонн при собственном потреблении 2 млн. тонн в год. Благодаря дешёвому газу страна активно развивает производство азотных удобрений. В прошлом году в Иране был запущен новый карбамидный цех мощностью 1,1 млн. тонн в год. Однако политическая ситуация освободила место иранского карбамида, которое пытаются занять азербайджанские и украинские предприятия, поставившие еще в позапрошлом году в Турцию 137 тыс. тонн мочевины.

Кстати об Украине — эта страна недавно объявила, что намерена запретить импорт удобрений из России, хотя пару лет назад российским компаниям уже пришлось уйти с этого рынка. Дорогу нашему экспорту открывает непростая ситуация на украинском рынке удобрений. До 2016 г. украинские агропроизводители закупали до 70% удобрений у собственных производителей, но с тех пор рынок зависит от стабильности работы крупнейшего украинского производителя — группы компаний OSTCHEM, у которой в последнее время регулярно возникают проблемы, что закономерно влияет на объемы производства и цены.

Упомянутый одесский припортовый завод является вторым по величине производителем аммиака и карбамида и третьим – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт, и является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Непростая ситуация вокруг производственного гиганта погружает эту страну в зависимость от импорта удобрений. Возможности украинского рынка открываются для нас также в результате российских санкций в отношении поставок удобрений в Украину. Согласно данным аналитической компании «Маркер», после введения санкций по удобрениям в предыдущем году ввоз аммиака из России в Украину сократился на 6,4%, карбамида — на 94%, сульфата аммония — на 87%, аммофоса — на 68%, азотных удобрений — на 72%.

По свидетельству источников, украинские фермеры все же вынуждены пользоваться российскими удобрениями, но делают это в обход санкций. В целом же получается, что, несмотря на запрет Киева, 70% рынка минеральных удобрений в Украине по-прежнему занимает продукция РФ. И это без учета нелегально поставляемой продукции, которую украинские дельцы везут из Белоруссии через поля, через леса, минуя таможенные посты.

В данном контексте экспорт карбамида из нашей страны поможет Украине диверсифицировать поставки вполне легально и без ущерба для местных фермеров. При этом нелегальный импорт азотистых удобрений из России и Ирана, возможно, будет представлять сложности в контексте конкуренции с продукцией азербайджанского производства.

На данный момент международная политическая ситуация, связанная с санкциями США в отношении нефтехимического сектора Ирана (в частности, запрещены продажи нефтехимических продуктов, включая аммиак, метанол и карбамид), открывает перед нами возможности рынков сопредельных стран для экспорта продукции SOCAR сarbamid. Похожая ситуация обстоит с экспортом азербайджанского карбамида в Украину, переживающую противоречивый этап запрета на импорт удобрений из России.

В целом же запуск такого крупного, ориентированного на экспорт предприятия, как SOCAR сarbamid, предусматривает необходимость учета всего комплекса вопросов производства, направлений сбыта, логистики и других актуальных проблем рынка минеральных удобрений региона.