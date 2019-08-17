Санкции США против Ирана и Венесуэлы принесли России миллиард — Bloomberg

Санкции против Ирана и Венесуэлы, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, могли стать экономически выгодны России. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, в связи с позицией США в отношении стран, которые пытались торговать нефтью с Ираном и Венесуэлой, автоматически возрос спрос на российскую нефть. Так, вследствие этого в период с ноября прошлого года по июль нынешнего года российские нефтевики получили дополнительно не менее 905 млн долларов.

Такую сумму агентство вычислило на основе расчета, основанного на разнице в стоимости нефти марки Urals и эталонной мировой марки Brent за последние пять лет. На сегодня эти сорта нефти почти одинаковые в цене.

| 2019-08-17T13:32:54+00:00 17 августа 2019, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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