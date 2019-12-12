Санкции США и база Инджирлик – новый виток конфликта

Отношения Турции и США все больше заходят в тупик. Несмотря на то, что многие эксперты были оптимистично настроены по итогам встречи Эрдогана и Трампа, Вашингтон все-таки решил ввести определенные санкции против Анкары.

Причины же принятия санкций – это закупка российских систем С-400. Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, «приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Законопроект, утвержденный на уровне комитета в среду, требует принятия санкций в течение 30 дней после того, как он примет законную силу.

Согласно документу, сенат ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии. Ранее США уже вводили санкции против Турции из-за операции в Сирии, но отменили их после того, как Анкара согласилась на прекращение огня.

Но США на этом останавливаться не собираются, и палата представителей уже приняла собственную версию санкций против Турции, а в сенате рассматривается еще целый ряд аналогичных законопроектов.

В ответ на это Турция может поднять вопрос о закрытии авиабазы Инджирлик, которую эксплуатируют ВВС США, заявляет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Члены конгресса США должны понять, что Анкаре нельзя навязать чужую волю», — сказал Чавушоглу. По его словам, помимо Инджирлика Турция может «поднять вопрос» базы Кюреджик, которая сейчас используется в системе ПРО НАТО.

Для начала нужно отметить, что авиабаза Инджирлик — один из опорных пунктов США на Ближнем Востоке, там хранится ядерное оружие. И была она построена после Второй мировой войны.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что в годы холодной войны она использовалась для проведения разведывательных полетов над территорией Советского Союза, также на нее было доставлено и ядерное оружие. Сейчас же именно из-за сближения Турции и правопреемницей СССР России, база находится под угрозой закрытия.

Как утверждают источники TheNewYorkTimes, из-за политического конфликта США и Турции, связанного с противоречиями по Сирии, Вашингтон готовится ускорить вывоз ядерного оружия с базы.

«По словам одного из собеседников издания, этот факт будет концом американо-турецкого сотрудничества», — говорится в материале.

В целом нужно сказать, что власти Турции не первый раз говорят о возможном закрытии американской базы. Тот же Чавушоглу еще в 2018 году угрожал американцам закрытием этой базы. Но тогда ситуация была иной и носила сугубо двусторонний характер. Тогда, речь шла о поддержке США сирийских курдов YPG. Сейчас же после закупок С-400 ситуация выглядит иным образом.

А именно об этом более ясно высказался глава Пентагона Марк Эспер, выразив свою обеспокоенность сближением Турции с Россией.

В особенности он озабочен связью Москвы и Анкары в Сирии. Глава Пентагона также отметил, что Анкара отдаляется от НАТО.

«Основной способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией — это действия через НАТО, наших союзников», — подчеркнул Эспер. Не заметить отдаления Турции от НАТО в сторону России невозможно. Хотя бы по официальным сводкам в турецких, российских и американских СМИ. Другой вопрос, что в реальности Турцию и Россию сблизил характер их лидеров и ряд региональных факторов. Европа и США могут говорить, что угодно про Турцию и ее «предательстве» НАТО, но реальность такова, что Анкаре нужно с Россией либо иметь такие отношения, которые мы наблюдаем сейчас, либо, же воевать, ибо точек столкновения много.

Все прекрасно помнят кризис 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик, который по ее версии нарушил воздушное пространство. Тогда ни одна из европейских стран, исходя из того к каким последствиям это может привести, не поддержала Анкару.

Все обошлись сухими заявлениями. Более того, некоторые европейские страны вывели свои зенитные комплексы «Пэтриот», тем самым оголив воздушное пространство Турции. Именно тогда и возник вопрос о необходимости закупок противовоздушных зенитных комплексов. Но США отказались продавать комплексы Турции, и тогда в голову никому не могло прийти, что Анкара договорится с Москвой о закупке систем С-400.

Политическая конъюнктура сблизила Турцию и Россию. Правда, базовые противоречия никуда не делись. У Турции свое видение урегулирования сирийского конфликта, у России свое. Но последние события в Сирии, говорят о том, что Россия явно переигрывает и Анкару, и Вашингтон, и даже уже Тегеран. Причем во многом из-за несогласованности в координации США и Турции. Анкара была недовольна американским присутствием и поддержкой курдов, теперь после вывода американских войск из приграничной зоны, туда вошли русские и правительственные войска.

Россия умело воспользовалась противоречием между Турцией и США. Накопившиеся проблемы в отношениях между США и ЕС, США и Турцией, ЕС и Турцией, кризис в НАТО, укрепили позиции Москвы в мировой политике. И пока союзники «грызутся», Россия только будет усиливаться и постепенно наступать, включая все больше стран в орбиту своего влияния. Тут Азербайджан, кстати, не исключение.

Возвращаясь же к американо-турецким отношениям: потерять базу Инджирлик для американцев равносильно потере Турции, а вместе с тем ослабление позиций на Ближнем Востоке. Для Турции же это означает потерю защиты «ядерного зонтика». Да, США не самый надежный союзник Турции, но уход из Инджирлик ослабит Турцию в переговорах с Москвой. Для России же это будет огромной победой, и после этого Турция как фактор угрозы для России просто отпадает.