Санкции против Северного потока-2 включили в оборонный бюджет США

Сенат США включил санкции против Северного потока-2 в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 7 декабря.

Санкции будут применяться к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. В частности, ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством Северного потока-2, которым может быть отказано в визах, а также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Сенаторы разочарованы тем, что президент Дональд Трамп не смог помешать строительству газопровода, пишет Bloomberg.

| 2019-12-08T02:37:54+00:00 8 декабря 2019, 04:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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