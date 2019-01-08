Санкции против разведслужбы Ирана узаконены Евросоюзом

ЕС согласился узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

«Важный день для европейской внешней политики. ЕС только что согласился узаконить санкции против иранской разведслужбы за ее заговоры с целью убийства на европейской территории. Сильный сигнал со стороны ЕС о том, что мы не примем такого поведения в Европе», — написал Самуэльсен в Twitter.

Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.

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| 2019-01-08T15:01:45+00:00 8 января 2019, 16:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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