Санкции против Ирана препятствуют дипломатическому урегулированию, заявили в Конгрессе США

Введенные в понедельник администрацией США жесткие санкции против иранских властей препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении старшего демократа юридического комитета Сената Конгресса США Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния), сообщает ТАСС.
«Введение санкций против верховного лидера Ирана и обмен оскорблениями лишь делает еще более недостижимым дипломатическое урегулирование [конфликта]. Мы не можем продолжать повторять одно и то же действие снова и снова и ожидать при этом иных результатов», — подчеркнула сенатор.
Она напомнила, что Тегеран «назвал последние санкции «окончательным закрытием дверей дипломатии». «Это не отвечает ничьим интересам. Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться за стол переговоров», — заявила Файнстайн.
Сенатор «призвала администрацию США прекратить этот цикл эскалации, отказаться от необоснованных предварительных условий в переговорах с Ираном и прилагать настоящие дипломатические усилия». «Я обеспокоена тем, что при отсутствии изменений ситуация перерастет в конфликт, которого никто не хочет», — заключила она.
Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави заявил, что введенные Вашингтоном ограничения бесполезны и навсегда закрывают путь для дипломатии. По его словам, американская администрация уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете.