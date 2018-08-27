Санкции и экономическое положение вынудили Сбербанк уйти из Турции

Генеральный директор Sberbank International Игорь Коломейский заявил, что турецкая «дочка» банка Denizbank ушла из Турции поскольку её целью было заработать на укреплении сотрудничества между Россией и Турцией и на росте в этом регионе.

«Продажа нашего турецкого банка завершится к концу года. Когда в 2012 году мы покупали Denizbank, нашей целью было заработать на укреплении сотрудничества между Россией и Турцией и на росте в этом регионе вообще. Однако ситуация изменилась. Сейчас в Турции мы попали под санкции, как и здесь. Кроме того, обстановка в Турции осложняется её трудным экономическим положением (высокая инфляция, ослабление валюты — ред.). Мы не боимся рыночных колебаний, но, учитывая еще и санкции, предполагаем, что в случае ухудшения ситуации в Турции можем попасть в очень трудное положение», – сказал Коломейский в интервью чешскому изданию в интервью порталу IHNed. (перевод ИноСМИ)

МК-Турция
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| 2018-08-27T16:52:43+00:00 27 августа 2018, 18:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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