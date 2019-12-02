«Санктъ-Петербургъ Опера» уже на пути в Баку

На сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета 17 декабря они покажут постановку «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе. Спектакль поразит публику не только великолепными исполнителями главных ролей, но и красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет таинственный и яркий мир Востока.А 18 декабря публика сможет увидеть оперу «Фауст» Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле с великой музыкой композитора режиссер Юрий Александров поднимает вечные философские проблемы жизни.

Завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра «Санктъ-Петербургъ Опера», который пройдет 19 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов: Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Родиона Щедрина других.

Отметим что, гастроли пройдут в рамках Года театра России и 100-летия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им Самеда Вургуна.

Цены на билеты на все спектакли от 5 до 15 манат.