Санчо и Варан – приоритеты МЮ

«Манчестер Юнайтед» летом планирует совершить несколько крупных трансферов.

По информации The Independent, клуб поддержит утвержденного вчера главным тренером Уле-Гуннара Сульшера и выделит ему требуемую сумму на трансферы.

Две приоритетные цели МЮ – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Реала» Рафаэль Варан. Клуб готов побить свой трансферный рекорд (105 млн евро за Поля Погба) и понимает, что каждый из этой пары может обойтись больше чем в 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы основным целям «Юнайтед» рассматривает Милана Шкриньяра («Интер»), Самюэля Умтити («Барселона»), Аарона Уан-Биссаку («Кристал Пэлас») и Каллума Хадсона-Одои («Челси»).