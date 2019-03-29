Санчо и Варан – приоритеты МЮ

«Манчестер Юнайтед» летом планирует совершить несколько крупных трансферов.

По информации The Independent, клуб поддержит утвержденного вчера главным тренером Уле-Гуннара Сульшера и выделит ему требуемую сумму на трансферы.

Две приоритетные цели МЮ – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Реала» Рафаэль Варан. Клуб готов побить свой трансферный рекорд (105 млн евро за Поля Погба) и понимает, что каждый из этой пары может обойтись больше чем в 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы основным целям «Юнайтед» рассматривает Милана Шкриньяра («Интер»), Самюэля Умтити («Барселона»), Аарона Уан-Биссаку («Кристал Пэлас») и Каллума Хадсона-Одои («Челси»).

| 2019-03-29T15:51:08+00:00 29 марта 2019, 19:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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