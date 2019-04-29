Самый высокий процентный прирост военных расходов приходится на Турцию

Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 триллиона долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщае РИА Новости.

По данным исследования, мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года, когда институт начал собирать информацию по этому вопросу.

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 239 долларам на человека.