Самый титулованный футболист в истории подписал контракт с «Сан-Паулу»

Футбольный клуб «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с бразильским защитником Дани Алвесом. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до декабря 2020 года. Ранее сообщалось, что на Алвеса претендуют итальянские «Интер» и «Ювентус», а также испанские «Барселона» и «Севилья».

Последним клубом бразильца был французский «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 по 2019 год. На его счету 73 игры, восемь голов и 18 передач в составе команды. Также Алвес защищал цвета «Севильи», «Барселоны» и «Ювентуса».

Защитник является самым титулованным футболистом в истории. Он завоевал 40 титулов в карьере на высшем уровне (36 — в составе клубов, 4 — в составе сборной). В составе национальной команды Алвес по два раза выиграл Кубок Америки (2007, 2019) и Кубок конфедераций (2009, 2013).