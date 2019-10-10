Самый быстрый пианист мира возвращается в Баку

В Бакинском конгресс- центре 22 ноября состоится концерт всемирно известного пианиста Петеа Бенце.Как сообщили # организаторы концерта, пианист везет бакинцам свою новую программу.В прошлом году Бенце впервые выступил в нашем городе, и этот концерт имел ошеломляющий успех.

Бенце занесен в Книгу Рекордов Гиннесса как пианист-рекордсмен по скорости нажатия клавиш (765 в минуту).

Петер Бенце — пианист, композитор, продюсер и аранжировщик. Родился виртуозный исполнитель в 1991 году в венгерском городе Дебрецен. На фортепиано начал играть с раннего возраста, а первую композицию написал в семь лет.

В 2004 году Бенце выпустил свой дебютный альбом Green Music. И в том же году занял третье место на Международном конкурсе пианистов имени Дьёрдя Ференци. Второй альбом пианиста под названием Nightfall вышел в свет в 2008 году. А в 2010-м Петер поступил в Музыкальный колледж Беркли (штат Массачусетс, США), на специальность «Музыка для фильмов» и «Электронное производство и дизайн».

Специальным гостем вечера станет заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Шахрияр Иманов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall, Ganjlik Mall, Park Bulvar, центрах ASAN Xidmət — на сайте İticket.az