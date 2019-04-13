Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.
«Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы», — написал он.
Stratolaunch Systems — американская аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Размах крыльев самого большого самолета составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747. Компания планирует, что воздушное судно запустит первый спутник в 2020 году.
| 2019-04-13T22:03:16+00:00 14 апреля 2019, 00:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss