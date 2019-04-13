Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.

«Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы», — написал он.