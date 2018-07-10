Самые дорогие бренды мира – 2018

Google и Apple стали брендами, чья стоимость оценивается больше, чем в $300 млрд. Об этом свидетельствует обнародованный сегодня ежегодный рейтинг самых дорогих мировых брендов BrandZ, составленный маркетинговым агентством Kantar Millward Brown.

Google и Apple, занимали лидирующие позиции в престижном рейтинге и в прошлом году. Стоимость бренда Google оценена в $302,063 млрд, Apple – в $300,595 млрд. Оба они за год подорожали примерно на четверть. У обоих стоимость бренда составляет внушительную долю от рыночной капитализации всей компании: по данным на закрытие торгов пятницы, инвесторы оценивают Alphabet, материнскую компанию Google, в $796,7 млрд и Apple – в $923,9 млрд.

Тройку фаворитов замыкает бренд Amazon, который за год подорожал в полтора раза, до $207,6 млрд. За ним следуют бренд Microsoft ($201 млрд), Tencent ($179 млрд), Facebook ($162,1 млрд), Viza ($145,6 млрд), McDonalds ($ 126 млрд), Alibaba ($113,4 млрд), AT@T ($106,7 млрд). Кстати, McDonald’s – единственный бренд в топ-10, не связанный с IT.

В нынешний рейтинг впервые вошли бренд Spectrum американской телеком-компании Charter Communications (27 место с оценкой $39,4 млрд), китайский онлайн-ритейлер JD.com (59 место с оценкой $20,9 млрд), Uber (81 место с оценкой $16 млрд), HP (89 место с оценкой $14,8 млрд), китайский логистический оператор SF Express (90 место с оценкой $14,5 млрд), Instagram (91 место с оценкой $14,5 млрд), частный банк из Индонезии BCA (99 место с оценкой $12,7 млрд) и Adidas (100 место с оценкой $12,5 млрд).

Общая стоимость брендов всех 100 участников рейтинга за год выросла на 21%, до $4,4 трлн.

Для подготовки рейтинга специалисты Kantar Millward Brown опросили более 3,6 млн потребителей по всему миру об их отношении примерно к 120 тысячам брендов, представленным на 50 рынках, а также изучили финансовые показатели компаний-владельцев брендов.

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