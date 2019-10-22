Самые дорогие апельсины — в Азербайджане

Высокие цены — бич местного продовольственного рынка. Даже местные фрукты и овощи в сезон дорожают так, что гражданам трудно поверить своим глазам. Что уж говорить об импорте?

По данным руководителя Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, импортируемые товары стоят в Азербайджане дороже, чем на рынках сопредельных стран, и этот вопрос требует серьезного подхода.

«Одним из продуктов с устойчиво высокой стоимостью являются апельсины», — говорит экономист. По его словам, цены на солнечный фрукт начинаются в столичных магазинах с 4,5 манатов и летние высокие расценки даже не думают меняться с наступлением осени.

«Возможно, апельсины в нашей стране не являются продуктом первостепенной важности, и цены не сильно беспокоят граждан, — говорит Байрамов. — Однако сложно объяснить экономически то, что цена апельсинов остается неизменной месяцами, и стоят они намного дороже, чем в соседних странах».

Так, в соседней Грузии стоимость килограмма апельсинов колеблется в пределах 0,4-1,35 евро, в зависимости от качества продукта и расположения точки продаж. Проще говоря, стоят апельсины в этой соседней стране в 2-5 раз дешевле, чем на азербайджанских рынках. В политической столице Европы — Брюсселе, где средняя зарплата граждан достигает 3 300 евро, апельсины также стоят дешевле, чем в Баку.

В пересчете на европейскую валюту, килограмм апельсинов в Баку продается за 2,38 евро. Но вернемся к столице Бельгии, где среднемесячная зарплата в 12 раз больше нашей — здесь апельсины стоят в среднем 2,1 евро, подсчитал Байрамов, сокрушаясь о невозможности найти сколько-нибудь оправданные с экономической точки зрения предпосылки столь странной ценовой разницы.

«Понятно, что речь не только о стоимости апельсинов и проблема этим не исчерпана, — говорит руководитель ЦЭСР. — Ситуация означает, что наша внешняя торговля еще не полностью либерализована. Ведь в ином случае наши предприниматели привезут те же фрукты из Грузии и предложат по более низким ценам на внутреннем рынке. Получается, что количество импортеров сильно ограничено и не соответствует широкому их перечню в официальной статистике».

Эксперт отметил, что ситуация с ценами на южный плод лишь показательный пример, касающийся также прочей импортной продукции на местном рынке. В этой связи ЦЭСР выступил с предложением провести мониторинги потребительского рынка, исследовать те его сегменты, где цены выше, чем на региональных рынках, а также усилить общественный контроль над процессами импорта и функционирования «зеленого коридора» на таможне.