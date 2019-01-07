Самуэль Это’О: Темнокожих тренеров рассматривают как людей второго сорта

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Челси» Самуэль Это’О, в настоящий момент выступающий за клуб «Катар», в фильме «Я не обезьяна» рассказал о проблемах расизма в европейском футболе.

«Я побеждал в Европе в качестве игрока и должен делать это в качестве тренера. Некоторые темнокожие футболисты не становятся тренерами, но, конечно, многие поступают иначе. Африканские тренеры есть, но проблема заключается в том, что по отношению к ним нет того доверия, которое оказывается другим. Темнокожим специалистам не доверяют, нас рассматривают как людей второго сорта», — заявил Это’О.

Напомним, фильм «Я не обезьяна» был снят французским каналом Canal+ и показан 6 января. Участие в съемках помимо Это’О приняли защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. (Чемпионат)

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| 2019-01-07T15:34:28+00:00 7 января 2019, 18:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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