Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре

Южнокорейская корпорация Samsung планирует выпустить на рынок свой новейший складывающийся смартфон Galaxy Fold в сентябре. Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

Ранее выпуск нового смартфона был отложен после поступивших многочисленных жалоб на дефекты. Журналисты, еще в апреле получившие Galaxy Fold для написания предварительных обзоров, заявили о ряде проблем с экраном. В Samsung после этого сообщили, что неполадки проявлялись при сгибании устройства в верхней и нижней частях дисплея.

В пресс-релизе отмечается, что компания с тех пор произвела ряд улучшений данной модели. «Samsung понадобилось время для того, чтобы полностью оценить дизайн продукта, произвести необходимые улучшения и провести тщательные тесты, чтобы утвердить внесенные изменения», — заявили в корпорации. В частности, инженерами была усилена защита экрана в месте сгибания устройства.

В Samsung подчеркнули, что компания в настоящий момент проводит последние тесты. Как говорится в пресс-релизе, Galaxy Fold будет доступен для покупки в ряде стран уже с сентября. О том, на каких рынках новинка появится в первую очередь, в компании обещают сообщить ближе к дате релиза.