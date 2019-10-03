Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics решила прекратить производство смартфонов в Китае, об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает Reuters. Это решение принято на фоне жесткой конкуренции с местными производителями смартфонов, замедления экономики Китая, а также продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

Samsung прекратит производство на единственном продолжавшем работу заводе в Китае — в городе Хойчжоу в провинции Гуандун. Еще летом корпорация сообщила о сокращении производства и числа сотрудников на этом заводе, а в прошлом году остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны. (kommersant.ru)