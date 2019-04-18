Samsung ответил на сообщения о проблемах с экраном у смартфонов Galaxy Fold

Ранее ряд журналистов сообщили о проблемах с экраном новых смартфонов Samsung, которые были предоставлены им на тестирование. В частности, обозреватель Блумберг рассказал, что экран его смартфона полностью вышел из строя через два дня после начала тестирования. Он допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку, которую нельзя было удалять.