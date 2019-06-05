Samsung Electronics сокращает производство смартфонов в Китае

Корпорация Samsung Electronics снижает объемы производства на своем единственном в Китае заводе по сборке смартфонов, проводя массовые увольнения, передает ТАСС.

По информации издания, сокращения коснулись сотрудников завода компании по сборке смартфонов в городе Хойчжоу китайской провинции Гуандун.

«В рамках реорганизации управления китайского подразделения корпорации принято решение о сокращении сотрудников на оставшемся заводе, — пояснил представитель Samsung Electronics. — Мы уже фиксируем данные о падении производственных мощностей. Окончательные масштабы увольнений пока не ясны». Как отметили в компании, причиной кадровых изменений стало снижение объемов продаж мобильных устройств за последние годы.

Завод в Хойчжоу был открыт в 1992 и начал выпускать смартфоны в 2006. К 2017 году на фабрике работало более 6 тыс. человек.